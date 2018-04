Die Plastic Recycling Zeitz GmbH & Co. KG (PRZ) hat am 6. April Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Der Kunststoffrecycler war erst im vorigen Jahr an den Start gegangen (Premium). Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Halle Philipp Hackländer von White & Case Insolvenz GbR in Leipzig bestellt.PRZ hatte im Industriepark Zeitz eine neue PET-Recyclinganlage aufgebaut, ...

