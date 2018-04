Die neuesten CME-Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Montag um mehr als 3,8K Kontrakte zulegte, nach dem das Endergebnis am Freitag 494.782 Kontrakte betrug. Das Volumen ging indes um 28K Kontrakte zurück. EUR/USD bleibt in seiner vertrauten Range Die anhaltende Erholung des EUR/USD ging mit einer gegenläufigen ...

