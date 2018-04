Düsseldorf (ots) - Die Energiebranche ist in Bewegung - heute wie vor 20 Jahren. Am 16. April 1998 hoben 16 Gründungsaktionäre aus Umwelt- und Öko-Energieverbänden die NATURSTROM AG aus der Taufe - als einen der ersten reinen Ökostromanbieter. Eine Woche später wurde der Strommarkt liberalisiert und Verbraucher konnten erstmals ihren Anbieter frei wählen.



Der Weg von NATURSTROM liefert ein Stück Energiewirtschafts-Zeitgeschichte und erzählt von den Herausforderungen der Strommarktliberalisierung und der dezentralen Energiewende. Wir wollen diese Geschichte für Sie beleuchten, zugleich aber auch das Heute und Morgen in den Blick nehmen: Wie ist NATURSTROM aktuell aufgestellt? Wie haben sich wichtige Kennzahlen entwickelt? Wo sieht das Unternehmen Wachstumschancen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, laden wir Sie herzlich ein zum



Dr. Thomas E. Banning, Vorstandsvorsitzender NATURSTROM AG - Oliver Hummel, Vorstand NATURSTROM AG - Dr. Tim Meyer, Vorstand NATURSTROM AG



