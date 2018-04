Wien - Traditionelle Fondsmanager warnen vor passiven Produkten gerne mit dem Argument, diese würden im Krisenfall den allgemeinen Kurskollaps noch verstärken, so die Experten von "FONDS professionell".Doch nun deute eine Studie an, dass das exakte Gegenteil zutreffe: Passive Fonds hätten in Krisenzeiten einen stabilisierenden Einfluss auf die Kapitalmärkte ausgeübt. Das sei das Ergebnis einer Auswertung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), über die das "Handelsblatt" berichte. Dabei habe sich die BIZ das so genannte Taper Tantrum im Jahr 2013 sowie die Turbulenzen am Aktienmarkt in den Jahren 2015 und 2016 angeschaut. Ergebnis: Passive Fonds hätten in diesen Perioden deutlich geringere Schwankungen als aktive Fonds gezeigt.

