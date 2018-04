Liebe Leser,

die Norsk Hydro Aktie hat seit dem starken Absturz zwischen Januar und Ende März, im Rahmen dessen sie in der Spitze 27 % an Wert verlor, in der vergangenen Woche erstmals eine Erholung verzeichnet. In dieser Woche setzt sie diese fort und notiert am Dienstag bereits bei einem Plus von 5,85 %. Die Woche ist noch nicht vorüber und es kann noch einiges passieren, doch die charttechnischen Signale sind kurzfristig positiv. Die Aktie erreicht in diesen Tagen auch den zuvor unterschrittenen ... (David Iusow)

