Aktienanleger haben halbwegs erleichtert auf den Chefwechsel bei der Deutschen Bank reagiert. Die Aktie des Geldhauses avancierte gestern zum großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Ob sich dies jedoch auch auf dem Rentenmarkt widerspiegelt, wollen wir heute wieder mit Bianca Becker, Rentenhändlerin an der Börse Stuttgart klären. Zudem wollen wir die Situation am russischen Finanzmarkt etwas näher beleuchten. Nachdem neue Sanktionen gegen Russland verkündet wurden, ging es insbesondere am russischen Aktienmarkt deutlich bergab. Am Rentenmarkt auch?