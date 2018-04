Remagen (ots) - Der "Rechtskommunikationsgipfel" der PR-Agentur CONSILIUM und des prmagazins geht in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2017 in Berlin findet das jährliche Branchentreffen für Unternehmenskommunikatoren und Juristen diesmal in Frankfurt statt.



In der 49. Etage des Frankfurter Commerzbank-Towers tauschen sich am 20. November 2018 den ganzen Tag über Anwälte, Unternehmenssprecher und Kanzleikommunikatoren zu den neuesten Trends in der Litigation-PR aus und diskutieren aktuelle Fälle.



Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit, sich im Kollegen- und Journalistenkreis auszutauschen.



prmagazin-Abonnenten erhalten wie im vergangenen Jahr Rabatt auf die Teilnahmegebühren.



Detaillierte Informationen zum Programm und Anmeldung in Kürze unter www.rechtskommunikationsgipfel.de



Einen Rückblick auf den 1. Rechtskommunikationsgipfel finden Sie hier: https://tinyurl.com/yd6zrzhx



Über CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH



CONSILIUM Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeiten befindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinaus verantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien und kommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründet wurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an der Universität Freiburg. www.consilium.media



Über das prmagazin



Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 49. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.de



OTS: prmagazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53039 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53039.rss2



Pressekontakt: CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH RA Martin Wohlrabe Geschäftsführer Telefon: +49 (30) 94871960 E-Mail: mw@consilium.media www.consilium.media



prmagazin Christina Ullrich Verantwortliche Redakteurin Telefon: +49 (2228) 931 - 123 E-Mail: ullrich@rommerskirchen.com www.prmagazin.de