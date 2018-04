DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator deutet auf langsameres Wachstum im Euroraum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine nachlassende Wachstumsdynamik in Deutschland, Frankreich, Italien und in der Eurozone als Ganzes hin. Für den OECD-Raum wird ein stabiles Wachstum signalisiert. Für den Februar verharrte der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum bei 100,1 Punkten, wie die OECD mitteilte, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik.

Euroraum-Industrie im Februar schwächer als angenommen

Die industrielle Aktivität im Euroraum ist im Februar weithin schwächer als angenommen gewesen. Nach den deutschen enttäuschten im zweiten Monat des ersten Quartals nun auch die Produktionsdaten aus Frankreich und Italien. Das dämpft die Wachstumserwartungen für das erste Quartal.

Barclays: Frankreichs Wachstum schwächt sich ab

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich hat sich nach Einschätzung von Barclays im ersten Quartal abgeschwächt. "Im Basisszenario rechnen wir für das erste Quartal mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent - das wären zwei Zehntel weniger als im vierten Quartal - , aber wir sehen inzwischen einige Abwärtsrisiken, so dass wir auch von 0,4 Prozent nicht überrascht wären", schreibt Volkswirt Francois Cabau in einem Kommentar.

Barclays: Italiens Wachstum im 1Q höchstens 0,4 Prozent

Barclays ist nicht mehr sicher, ob sich Italiens Wirtschaftswachstum im ersten Quartal wirklich verstärkt hat. "Angesichts enttäuschender Produktionsdaten und schwächerer Unternehmensumfragen haben die Abwärtsrisiken für unsere Prognose eines BIP-Anstiegs von 0,4 Prozent zugenommen - unser BIP-Indikator zeigt 0,3 Prozent Wachstum an", schreibt Analyst Fabio Fois in einem Kommentar.

IAB: Verarbeitendes Gewerbe verliert wegen Digitalisierung Jobs

Die Digitalisierung wird nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zu asymmetrischen Effekten am deutschen Arbeitsmarkt führen. Das IAB hat gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) herausgefunden, dass das verarbeitende Gewerbe bis 2035 Jobs verlieren wird, während der Bereich "Information und Kommunikation" Jobs aufbaut. Der Nettoeffekt der Digitalisierung ist demnach neutral.

Banken fragen 0,6 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,7 nach 2,3 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 33 (Vorwoche: 28) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,6 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Kaplan erwartet dieses Jahr noch zwei Fed-Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr noch zwei Mal erhöht und dann möglicherweise das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamt, wenn die von ihm erwartete Wachstumsabschwächung eintritt. "2018 wird ein relativ solides Jahr für das Wirtschaftswachstum", sagte Kaplan in einem Bloomberg-TV-Interview aus Peking.

Börse Moskau weiter stark unter Druck - Rubel im freien Fall

Die russische Börse steht nach dem Einbruch zu Wochenbeginn am Dienstag erneut unter Druck. Für den Index RTS geht es um weitere 4,0 Prozent auf 1.051 Punkte nach unten. Am Vortag war er um 11,2 Prozent eingebrochen. Hintergrund sind weiter die am Freitag beschlossenen US-Sanktionen gegen russische Firmen und Einzelpersonen.

Unicredit: US-Finanzpolitik schafft sehr teure Jobs

Unicredit weist darauf hin, dass die von der US-Regierung beschlossenen finanzpolitischen Maßnahmen nach Einschätzung des Congressional Budget Office (CBO) nicht nur zu höheren Defiziten und Schuldenständen führen, sondern auch zu einer um 1,1 Millionen höheren Beschäftigtenzahl führen wird - allerdings zu einem hohen Preis. "Jeder dieser Jobs kostet die Regierung jährlich 168.000 US-Dollar - das ist drei Mal so viel wie das Median-Haushaltseinkommen", schreibt Volkswirt Harm Bandholz in einer Analyse.

China beantragt wegen US-Zöllen Schlichtung bei der WTO

China hat im Streit über US-Zölle auf Stahl und Aluminium eine Schlichtung bei der Welthandelsorganisation (WTO) beantragt. Peking forderte in dem von der WTO in Genf veröffentlichten Text die Eröffnung von Konsultationen mit der US-Regierung. Demnach ist der Antrag auf ein Schlichtungsverfahren vor dem WTO-Streitbeilegungsgremium Dispute Settlement Body (DSB) auf den 5. April datiert.

Iran führt festen Wechselkurs zum US-Dollar ein

Die iranische Regierung hat einen festen Wechselkurs zum US-Dollar eingeführt, um den weiteren Fall des Rial zu stoppen. Ab Dienstag liegt der Wert eines Dollar bei 42.000 Rial, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna meldete. Der iranische Rial war in den vergangenen Wochen mehrmals dramatisch abgewertet worden, vor allem wegen Spekulationen über einen möglichen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit Teheran.

Merkel sieht in Nord Stream 2 nicht mehr ausschließlich wirtschaftliches Projekt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bewertet die umstrittene Gasröhe Nord Stream 2 nicht mehr ausschließlich als rein wirtschaftliches Projekt. Die Kanzlerin verlangte als Bedingung für den Bau, dass die Ukraine nicht vom Gasstrom aus Russland isoliert werden dürfe. "Richtig ist, dass es nicht sein kann, dass durch Nord Stream 2 die Ukraine keinerlei Bedeutung mehr mit Blick auf den Transit von Erdgas hat", sagte Merkel nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Berlin.

Bundesverfassungsgericht weist Beschwerde zu Gewerbesteuer zurück

Das Bundesverfassungsgericht hat die derzeitige Regelung zur Gewerbesteuer bestätigt und klargestellt, dass diese nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Mit ihrem Urteil wiesen die Karlsruher Richter eine Verfassungsbeschwerde gegen die Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft zurück. Damit wurden weitreichende Konsequenzen für die Kommunen aus einer eventuellen Neuregelung der Steuer vermieden.

Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen rechnet mit neuer Grundsteuer

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht die derzeit gültige Grundsteuerregelung kippt. Im RBB verwies Kollatz-Ahnen nach Angaben des Senders auf die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen in Ost und West. "Es ist ja so, dass wir in Berlin manchmal die Situation haben, dass auf der anderen Straßenseite ein anderer Grundsteuerwert gilt", sagte er. "Und dass das auf Dauer verfassungskonform ist, ist sicherlich nicht so."

Union und SPD verlieren in neuer Umfrage

Kurz vor ihrer Klausurtagung in Meseberg haben die Parteien der Regierungskoalition in einer Umfrage an Boden verloren. Im aktuellen Insa-Meinungstrend gaben CDU/CSU und SPD je einen halben Prozentpunkt auf 31,5 Prozent und 17,5 Prozent ab, berichtete die Bild-Zeitung.

Altmaier: In zehn Jahren gibt es nur noch eine Mobilitätsapp

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die deutsche Autoindustrie davor gewarnt, bei der Zukunft der Mobilität den Anschluss zu verpassen. Es werde in zehn Jahren nicht zehn verschiedene Apps für Mobilität geben, sagte der CDU-Politiker beim Future-Mobility-Kongress in Berlin. "Es wird eine App geben für Mobilität - und die muss weltweit kompatibel sein." Er hoffe, so Altmaier, dass diese App aus Deutschland komme.

Scheuer: Diskussion über Dieselfonds völlig offen

Die Bundesregierung diskutiert nach Angaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) noch darüber, ob ein Fonds zur Nachrüstung von Dieselautos eingerichtet werden soll. Auf die Frage, ob er bestätigen könne, dass der Bund unter Einbeziehung der Hersteller einen Fonds einrichten wolle, sagte Scheuer im Morgenmagazin des ZDF: "Nein, das kann ich nicht bestätigen, weil die Diskussion ist völlig offen."

SPD-Politiker kritisieren vor Kabinettsklausur die Union

Spitzenpolitiker der SPD haben vor der Kabinettsklausur in Meseberg erneut Kritik am Koalitionspartner CDU/CSU geübt und einen Aufbruch gefordert. "Ein Startschuss für die Arbeit, das ist, glaube ich, notwendig", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner dem RBB. Unionspolitiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer oder Verkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) müssten sich an die Arbeit machen.

Hunderte Flugausfälle durch Streiks im öffentlichen Dienst

Wegen der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst fallen am Dienstag hunderte Flüge aus. Eine Sprecherin von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main sprach am Morgen von "argen" Auswirkungen im Flugbetrieb. Insgesamt wurde etwa die Hälfte der geplanten 1.400 Starts und Landungen des Tages von den Fluggesellschaften annulliert.

Massive Warnstreiks im Nahverkehr, bei der Müllabfuhr und in Kitas

Neben mehreren Flughäfen sind am Dienstag bundesweit auch Stadtverwaltungen, die Müllabfuhr, Kitas und der Nahverkehr bestreikt worden. Tausende Beschäftigte des öffentlichen Diensts folgten einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Warnstreiks, um weiter Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern zu machen. Demonstrationen und Kundgebungen waren unter anderem in Köln, Dortmund, München, Kassel und Karlsruhe geplant.

Deutschland darf EU-Ausländer an die USA ausliefern

Deutschland darf Bürger anderer EU-Staaten an die USA oder andere Drittländer ausliefern. Das für deutsche Staatsangehörige geltende Auslieferungsverbot muss nicht auf alle EU-Bürger angewandt werden, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Demnach hat allerdings ein von einem anderen EU-Land ausgestellter europäischer Haftbefehl Vorrang.

Tochter von Ex-Doppelagent Skripal hat Krankenhaus verlassen

Fünf Wochen nach dem Giftanschlag in Großbritannien hat die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal das Krankenhaus verlassen. Die 33-jährige Julia Skripal sei aus der Klinik entlassen worden, teilte das Krankenhaus in Salisbury mit. "Das bedeutet nicht das Ende ihrer Behandlung, aber markiert einen wichtigen Schritt", sagte die stellvertretende Krankenhausdirektorin, Christine Blanshard.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan Verbraucherpreise März +1,57% gg Vorjahr (PROG +2,0%)

