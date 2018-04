Stockholm - Die Reaktion der Notenbanken auf die jüngsten Korrekturen an den Aktienmärkten und steigende Inflationsraten sollten den Investoren ein Warnzeichen sein, dass die Luft an den Börsen dünner wird, so die Experten von Nordea Asset Management. Im kommenden Jahr drohe - ausgehend von den USA - sogar eine Rezession.

Den vollständigen Artikel lesen ...