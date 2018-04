Die neuesten Genie Nano-Modelle runden das Angebot im Bereich Polarisation für Zeilen- und Flächenkameras ab - eine branchenweite Neuheit

WATERLOO (Kanada), 10. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von Teledyne Technologies und der Weltmarktführer im Bereich der Technologie für maschinelles Sehen (http://www.teledynedalsa.com/en/home/), freut sich, seine neueste Genie Nano-Kamera vorstellen zu können, in der der Polarisations-Bildsensor Pregius 5.1M von Sony verbaut ist. Das Modell Genie Nano-M2450-Polarized (http://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/genie-nano-gige/?model=G3-GM14-M2450BB) ist mit einem monochromen Vierfach-Polarisationsfilter mit einer Auflösung von 2448 x 2048 Pixeln und einer Bilderfassungsrate von 35 Bildern pro Sekunde ausgestattet. Mit der TurboDrive (http://www.teledynedalsa.com/en/learn/knowledge-center/turbodrive/)-Technologie von Teledyne DALSA kann die Bildwiederholrate um bis zu 50 % erhöht werden.





Durch die Erweiterung um das Genie Nano-Modell mit Polarisationsfunktion ist Teledyne DALSA das erste Unternehmen, das Polarisation sowohl bei Flächen- als auch Zeilenkameras (Piranha4 (http://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/piranha4-polarization/) Polarisation) anbietet. Die Polarisation ermöglicht die Erfassung von Spannungen, Doppelbrechungen, Reflexionen und Blendlicht von Oberflächen wie Glas, Plastik und Metall. Der neueste Bildsensor von Sony ermöglicht mit seiner Polarisatorstruktur auf Pixelebene sowohl die Erkennung der Menge als auch des Winkels von polarisiertem Licht über ein Motiv. Vier Polarisatoren mit verschiedenen Winkeln (90 °, 45 °, 135 ° und 0 °) sind auf jedem Pixel angeordnet und jeder Block aus vier Pixeln stellt eine Berechnungseinheit dar.

"Das Angebot von Polarisation sowohl bei Flächen- als auch bei Zeilenkameras bedeutet, dass Kunden, die Mängel aufspüren wollen, die mit herkömmlichen Kameras nicht erfassbar sind, bei einer wachsenden Anzahl von Anwendungen nun eine größere Auswahlmöglichkeit haben", kommentierte Manny Romero, Senior Product Manager.

Erfahren Sie hier (http://teledynedalsa.com/en/learn/knowledge-center/polarization-imaging/) mehr über die Vorteile der Polarisation für Anwendungen im Bereich des maschinellen Sehens.

Wichtigste Funktionen:

TurboDrive für schnelle Bildwiederholraten und höchste Bildqualität

mit monochromen Polarisations-CMOS-Bildsensoren des Typs IMX250MZR von Sony ausgestattet

kleine Baugröße und leichter Rahmen, nur 21,2 mm x 29 mm x 44 mm / 47 Gramm

Genie Nano-Kameras verfügen über ein robustes Design und sind durch eine dreijährige Garantie geschützt. Bitte besuchen Sie die Genie Nano-Produktseite (http://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/genie-nano-gige/), um weitere Informationen zu erhalten. Für Vertriebsanfragen besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite. Bilder in voller Auflösung finden Sie in unserem Online-Medienkit.

Über die Produkte und Dienstleistungen von Teledyne DALSA im Bereich des maschinellen Sehens

Teledyne DALSA ist ein Marktführer in der Entwicklung und Herstellung sowie in der Bereitstellung von Bauteilen für die digitale Bildgebung im Bereich des maschinellen Sehens. Die Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildgebungslösungen von Teledyne DALSA werden in Tausenden von Inspektionssystemen auf der Welt und über verschiedene Branchen hinweg eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging (http://www.teledynedalsa.com/imaging).

Teledyne DALSA ist ein internationaler Technologieführer in der Herstellung von Sensor-, Bildgebungs- und spezialisierten Halbleitern. Unsere Bildabtastungslösungen decken das Spektrum von Infrarot über sichtbar bis hin zu Röntgenstrahlung ab. Unsere MEMS-Fertigungsanlage hat sich einen weltweit führenden Ruf erarbeitet. Zusätzlich bieten wir über unsere Tochterunternehmen Teledyne Optech und Teledyne Caris fortschrittliche 3D-Vermessungssysteme und Geoinformationssysteme an. Teledyne DALSA beschäftigt weltweit etwa 1.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waterloo, Kanada. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.teledynedalsa.com (http://www.teledynedalsa.com).

Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Teledyne DALSA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Vertriebskontakte:

Sales.americas@teledynedalsa.com (mailto:Sales.americas@teledynedalsa.com)

Sales.europe@teledynedalsa.com (mailto:Sales.europe@teledynedalsa.com)

Sales.asia@teledynedalsa.com (mailto:Sales.asia@teledynedalsa.com)

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/ae4645ed-56da-4db4-ae01-9f8a02fefc4f (http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/ae4645ed-56da-4db4-ae01-9f8a02fefc4f)

Medienkontakt:

Geralyn Miller

Tel.: +1-519-886-6001 x2187

E-Mail: geralyn.miller@teledyne.com









This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Teledyne DALSA via Globenewswire