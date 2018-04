Wegen des starken Flüchtlingszuzugs der vergangenen Jahre steigt der Anteil die Migranten unter Hart-IV-Empfängern. Die Behörden überrascht das nicht.

Mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger in Deutschland haben inzwischen ausländische Wurzeln. Hauptgrund dafür ist der starke Flüchtlingszuzug der vergangenen Jahre, wie eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg erklärte.

Nach den aktuellsten Zahlen vom September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...