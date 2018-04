Die Türkei verlängert ihren Einsatz im syrischen Afrin. Ein Rückzug der Truppen sei erst möglich, wenn die Terrorgefahr gebannt sei.

Die Türkei will sich vorerst nicht aus der besetzten syrischen Region Afrin zurückziehen. Verteidigungsminister Nurettin Canikli sagte am Dienstag in Ankara, zunächst würden "alle terroristischen Bedrohungen" ...

