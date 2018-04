Die Analysten von First Berlin Equity Research haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Biotechgesellschaft Paion bestätigt. Das Kursziel wurde im Zuge des Updates leicht von 4,40 Euro auf 4,30 Euro reduziert. Die Analysten stellten dabei noch einmal die Höhepunkte des Jahres 2017 heraus. Dies waren der Abschluss des Phase-3-Studienprogramms mit Remimazolam in den USA und der Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Mundipharma zur Entwicklung und Vermarktung von Remimazolam in Japan. Die Guidance des US-Partners Cosmo zum Zeitpunkt der Einreichung für die Zulassung von Remimazolam für die Kurzsedierung in den USA liege jetzt bei Q4/18-Q1/19 (vorher: H2/18). Unterdessen erwarte Mundipharma die Einreichung des Zulassungsantrags für die Allgemeinanästhesie im Jahr 2018 (vorher: Mitte 2018), so First Berlin Equity Research.

