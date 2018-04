Im Facebook-Datenskandal stellt sich Konzernchef Mark Zuckerberg erstmals Fragen im US-Kongress - Beobachter gehen von einer schwierigen Befragung für Zuckerberg aus. Zunächst ist er aber als Zeuge bei einer gemeinsamen Sitzung des Rechts- und des Handelsausschusses im Senat geladen. Am Mittwoch steht dann eine weitere Befragung im Ausschuss für Energie und Handel des Abgeordnetenhauses an. Bei dem Datenskandal hatte der Entwickler einer Umfrage-App vor über vier Jahren Informationen von gut 87 Millionen Nutzern zweckwidrig an die Analyse-Firma Cambridge Analytica weitergeleitet, um den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump vor zwei Jahren zu unterstützen.

Kritik an Facebook weiter groß!

Technisch scheint die Aktie von Facebook unter aktuellen Gesichtspunkten nahe dem K.O. zu stehen. Der langjährige Aufwärtstrend seit Anfang 2013 wackelt nach dem jüngsten Kurssturz von den Rekordständen von 195,32 US-Dollar aus Ende Januar auf ein Verlaufstief von 149,02 US-Dollar bis Ende März merklich. Zwar hat sich die Aktie zuletzt in einer Handelsspanne zwischen ...

