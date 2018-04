TRADING ENDS: SGI GTM 2983



Trading in the bond SGI GTM 2983 of SG Issuer will end on the Nasdaq Helsinki on 10 April 2018.



Identifiers:



Trading code: SGI GTM 2983



ISIN code: FI4000243084



Last trading day: 10 April 2018



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



* * * * * * * * * * * *



TIEDOTE 10.4.2018 LAINAT



KAUPANKÄYNTI PÄÄTTYY: SGI GTM 2983



Kaupankäynti lainalla SGI GTM 2983 päättyy 10.4.2018, jolloin laina on viimeistä kertaa kaupankäynnin kohteena pörssilistalla. Liikkeeseenlaskijana toimii SG Issuer.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: SGI GTM 2983



ISIN koodi: FI4000243084



Viimeinen kaupankäyntipäivä: 10.4.2018



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260