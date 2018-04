FRANKFURT (Dow Jones)--Die Märkte reagieren am Dienstag teils deutlich auf Aussagen des EZB-Gouverneurs Ewald Nowotny. Die Geldpolitik sei an einem wichtigen Wendepunkt, so Nowotny. Zugleich soll Nowotny in Aussicht gestellt haben, dass die EZB den Einlagensatz auf minus 0,2 von minus 0,4 Prozent anheben wird.

Darauf steigt der Euro um rund ein halbes Cent auf 1,2370 Dollar. Bundesanleihen kommen deutlich unter Druck. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 37 Ticks auf 159,08 Prozent. Der DAX gibt im Verlauf minimal nach und steigt noch um 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2018 07:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.