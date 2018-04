Fußballfest mit den Helden von Cordoba am 21. Juni '



Fürstenfeld (ots) - Da kommt Krankl in den Strafraum - Schuss ... Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! I wer? narrisch. Krankl schießt ein - 3:2 für Österreich! Legendär der Radio Kommentar von Edi Finger sen. der sich damit unsterblich gemacht hat.



Der 21. Juni 1978 war ein Sterntag für den österreichischen Fußball und machte die Spieler zu Nationalhelden. Nach 47 Jahren gelingt einer ÖFB Auswahl wieder ein Sieg gegen den Nachbarn Deutschland, immerhin amtierender Weltmeister. Nach dem Gruppensieg mit Siegen gegen Spanien und Schweden und Platz sieben wird es eine der besten WM Teilnahmen aller Zeiten für rot-weiß-rot. Für Weltmeister Deutschland, der es bei einem Sieg gegen Österreich noch ins Finale schaffen hätte können, wird es zur Schmach von Cordoba.



Am 21. Juni würdigt der Sportreiseveranstalter Fanreisen24 mit einem Jubiläumsfest diesen denkwürdigen 21.Juni 1978 im argentinischen Cordoba. Beim von Reporterlegende Robert Seeger, der 1978 als Fernsehkommentartor für den ORF dabei war, moderierten Rückblick, wird nahezu der gesamte WM Kader 1978 anwesend sein. Dabei wird es garantiert die eine oder andere "Wuchtel" von Krankl, Prohaska, Hickersberger und Co geben. Die drei genannten waren später übrigens auch ÖFB Teamchefs. Es wird aber auch ein sentimentales Zusammenkommen. Viele der ehemaligen Kollegen werden sich nach fast 40 Jahren zum ersten Mal wieder treffen.



Im zweiten Teil der Jubiläumsveranstaltung gibt es Hits und Musikklassiker am laufenden Band mit der Wiener Kult Band Monti Beton und Johann K. alias Hans Krankl.



Mit der Benefizveranstaltung 40 Jahre Cordoba wird die "Gruft", eine Einrichtung für Wiener Obdachlose, sowie die Aktion Licht ins Dunkel unterstützt.



40 Jahre Cordoba Jubiläumsfest mit den Helden von Cordoba moderiert von Robert Seeger. Im zweiten Teil Konzert mit der Wiener Kultband Monti Beton und Johann K. Datum: 21.6.2018 Ort: Wiener Metropol Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien Url: https://fanreisen24.com/cordoba1978_456_v_24.htm



