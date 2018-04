Volkswagen hat überraschend einen Umbau des Vorstands angekündigt. Von den Veränderungen könnte auch VW-Chef Müller betroffen sein. Dieser hatte den Vorstand kürzlich selbst als "riesiges Problem" bezeichnet.

VW kommt nicht zur Ruhe: Wie der Autobauer am Dienstag per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgab, arbeitet der Aufsichtsrat an einem Umbau des Vorstands. Davon könnte auch VW-Chef Matthias Müller betroffen sein. Die Aktiengesellschaft erwäge eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern, "die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand und mit Änderungen bei den Ressortzuständigkeiten im Vorstand verbunden wäre", heißt es in der Mitteilung. Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören.

Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, soll der Abschied von Müller bereits beschlossen sein. Nachfolger solle VW-Markenchef Herbert Diess werden, so das Blatt. Bereits auf einer Sitzung des Aufsichtsrats an diesem Freitag könnte die Personalie entscheiden werden, hieß es. Bei der Sitzung am Freitag werde ein Thema auch der Konzernumbau sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...