Paris - Luxusverliebte Shopper aus China haben dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH einen fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr verschafft. Am französischen Aktienmarkt werden die Ergebnisse der Louis-Vuitton-Mutter am Dienstag mit einem starken Kursanstieg um knapp 5% honoriert. Aber auch europaweit ziehen Luxusgüter-Aktien nach dem starken Resultat an, am Schweizer Markt etwa die Titel von Richemont und von Swatch.

Weltweit stiegen die Umsätze LVMH-Umsätze in den ersten drei Monaten des Jahres um zehn Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro, wie der französische Konzern am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der starke Euro bremste dabei. Währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis belief sich das Plus auf 13 Prozent. Die Marktteilnehmer hatten im Schnitt nur mit einem bereinigten Umsatzzuwachs von 8,5 Prozent gerechnet, da bereits das Vorjahr schon sehr gut gelaufen war.

