In einer Ausstellung wird in Rom an die alte Währung erinnert. Politisch ist ihre Rückkehr vom Tisch, doch für Nostalgiker gibt es die Lira wieder - als Kryptowährung.

Mitten in Rom, im pompösen, weiß schimmernden Vittoriano, dem Altar des Vaterlands, den die Einheimischen wegen seiner Form spöttisch "die Schreibmaschine" nennen, finden das ganze Jahr über große Ausstellungen statt.

In diesen Osterferientagen stehen die Touristen Schlange, um für 15 Euro Eintritt Monets Seerosen zu sehen. In den fünften Stock des Monuments, wo das "Museo del Risorgimento" ist, das die Einheit Italiens dokumentiert, kommen nicht so viele ausländische Besucher. Sie wollen eher den atemberaubenden Blick über die Stadt von der Terrasse aus genießen.

Doch die Italiener kommen hier herauf, seit vor kurzem die Sonderausstellung "die Jahre der Lira" eröffnet wurde, mitorganisiert von der italienischen Notenbank. Bis Juni sind in Schaukästen Münzen und Scheine zu sehen, die ältesten aus der napoleonischen Zeit, manche in Gold, dann von 1861, aus der Zeit, als im neuen Königreich Italien die Lira eingeführt wurde, und die jüngsten von 2002.

Seit dem 1. Januar 2002 gibt es keine Lira mehr und auch die Italiener zahlen mit dem Euro. In der ganzen Stadt wird für die Ausstellung geworben.

An die 1000-Lire-Scheine mit dem Konterfei von Giuseppe Verdi, weniger wert als eine D-Mark, und an 100-Lire-Münzen oder kleinere Werte in Aluminium, wie Spielgeld und so unbedeutend, dass die Kaufleute manchmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...