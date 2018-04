Die US-Bank Citigroup hat Engie mit "Buy" und einem Kursziel von 14,93 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Anleger dürften gewillt sein, den Energiekonzern künftig wohlwollender zu betrachten, sofern sie das Gefühl hätten, dass Engie sich ihrer Befürchtungen annehme, schrieb Analyst Michel Debs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0010208488

AXC0235 2018-04-10/14:43