Cycas Hospitality, einer der größten Betreiber von Markenhotels für den Langzeitaufenthalt in Großbritannien, wird im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung in Frankreich das erste Hotel unter einer Hyatt-Doppelmarke führen und damit sein internationales Rollout fortsetzen.

Cycas hat einen Pachtvertrag für den Betrieb der Hotels Hyatt Place und Hyatt House unterzeichnet, die beide an einem Standort in der Nähe des Flughafens Paris Charles De Gaulle liegen. Cycas ist zurzeit Betreiber des Hyatt Place London Heathrow Airport.

Das 21.631 qm große, fünfstöckige Gebäude befindet sich im Gewerbegebiet Paris Nord 2 in der Rue de la Belle Etoile 241 in Roissy. Die Hotels mit ihren insgesamt 430 Zimmern 309 im Hyatt Place und 121 im Langzeithotel Hyatt House werden die Konferenzräume, umfangreichen ganztägig geöffnete Ess- und Barbereiche, ein Fitnessstudio und einen großen Swimmingpool, ein nahezu einzigartiges Angebot an diesem Ort, gemeinsam nutzen.

Hyatt House wird das erste Langzeithotel in Reichweite des Flughafen Charles de Gaulle sein. Es basiert auf einer detaillierten Machbarkeitsstudie von Cycas, nach der es einen starken Markt für Hotels für langfristige Aufenthalte auf großen Flughäfen gibt; Hyatt war mit ähnlichen Standorten in den USA zudem bereits erfolgreich.

Der Hotelstandort wird nicht nur internationale Gäste ansprechen, sondern auch von Unternehmen aus den großen Handels- und Industriezentren rund um den Flughafen Charles de Gaulle und dem A1-Korridor, der Paris mit Lille und Nordfrankreich verbindet, nachgefragt werden.

Die von Kaufman Broad entwickelten Hotels sollen in der zweiten Jahreshälfte 2020 eröffnet werden.

Asli Kutlucan, Partner bei Cycas Hospitality, sagte: "Wir sind stolz über die Weiterführung unserer Beziehung mit Hyatt; mit diesem Vertrag führen wir erstmals die Marke Hyatt House für Langzeitaufenthalte. Dies ist ein wichtiger Meilenstein unserer internationalen Umsetzungspläne, mit denen wir den wachsenden und weitgehend unerschlossenen Markt für das Konzept des verlängerten Aufenthalts in Europa erschließen, das die Lücke zwischen einem Aufenthalt im Hotel und dem Wohnen im eigenen Zuhause schließen soll.

Mit weiteren geplanten Abschlüsse in Frankreich und Deutschland, unserem nächsten Schwerpunkt, kommen wir unserem Ziel, bis 2022 mehr als 10.000 Gästezimmer zu eröffnen und zu betreiben, stetig näher. Es sind spannende Zeiten und wir freuen uns darauf, bald weitere Neuigkeiten ankündigen zu können."

Felicity Black-Roberts, Vice President Development, Europe and North Africa bei Hyatt Hotels, führte aus: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cycas Hospitality bei unserem ersten Doppelmarken-Projekt in Europa. Wir sind überzeugt, dass die umfassenden Erfahrungen von Cycas bei der erfolgreichen Führung von Double-Decker-Hotels uns helfen werden, die vielen Möglichkeiten, die dieser erstklassige Flughafenstandort sowohl für Geschäftsreisende als auch für Freizeitreisende bietet, voll auszuschöpfen."

David Laurent, Senior Vice-President Commercial Property and Major Urban Projects bei Kaufman Broad, meinte: "Mit dieser Realisierung stellen wir unsere Kompetenz im Bereich der Hotelresidenzen sowie unsere Fähigkeit, den Anforderungen der Hotelresidenzbranche gerecht zu werden, unter Beweis. Zudem demonstriert Kaufman Broad damit sein Geschick, mehrere komplexe Projekte zu entwickeln und den Erwartungen hinsichtlich der Bevölkerungsdichte und neuen Gewohnheiten der Stadt zu entsprechen."

Nach einem größeren Investment der Huakee Group, einem thailändischen Family Office und großen Hotelbesitzer und -betreiber in Südostasien, ist dies der erste Abschluss von Cycas. Mit dieser Unterstützung baut Cycas sein Geschäft in Europa rasch aus, zu dem die Eröffnung des ersten Doppelmarken-Hotels in Amsterdam unter den Marriott-Marken Moxy und Residence Inn Anfang des Jahres zählt.

Über Cycas Hospitality

Cycas Hospitality wurde 2008 gegründet und ist eine Hotelmanagementgesellschaft, die sich auf Langzeitobjekte spezialisiert hat. Die geräumigen Hotelappartements verbinden die Flexibilität des eigenen Heims mit den klassischen Hoteldienstleistungen.

Von den 18 Hotels mit insgesamt 2.782 bestehenden oder in Entwicklung befindlichen Suiten und Zimmern sind 11 bereits geöffnet und drei werden im Sommer 2018 eröffnet. Diese befinden sich in wichtigen Innenstadtlagen Großbritanniens (London, Liverpool, Manchester, Newcastle) und umfassen die ersten Hotels von Cycas auf dem europäischen Festland (Amsterdam, Paris).

Nach der jüngsten Investition der familiengeführten Huakee Group beabsichtigt Cycas, das Portfolio in den nächsten fünf Jahren auf mehr als 10.000 Gästezimmer zu erweitern.

Als Vorreiter des Markenhotelkonzepts für Langzeitaufenthalte in Europa ist Cycas der führende Betreiber Londons auf diesem Gebiet und ein bevorzugter Partner großer globaler Hotelmarken mit Franchisekonzept sowie internationaler Investoren. In Europa ist Cycas der größte Anbieter für Langzeitaufenthalte der IHG-Marke Staybridge Suites und der Marriott-Marke Residence Inn und hat bei beiden Unternehmen an der Entwicklung des Doppelmarken-Hotelkonzepts in der Region mitgewirkt.

Kern des erstklassigen Gästeerlebnisses von Cycas ist das engagierte Culture Team, das sicherstellt, dass jedes Hotel mit dem typischen "positiv unvorstellbaren Service" und der Philosophie "Unsere Aufgabe ist erst erledigt, wenn wir mit einem Lächeln belohnt werden" von Cycas betrieben wird.

Cycas bietet eine Kombination aus Expertise in den Bereichen Hotelbetrieb, Immobilienentwicklung und Vermögensverwaltung. Sein übergeordnetes Ziel ist es, einer der besten Arbeitgeber im Gastgewerbe auf dem Markt zu werden und mit seinen Hotels zu den besten Arbeitsplätzen und Unterkünften zu zählen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cycashospitality.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation mit Sitz in Chicago ist eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften mit einem Portfolio von 14 führenden Marken.

Zum 31. Dezember 2017 umfasste das Portfolio des Unternehmens über 700 Häuser in mehr als 50 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Menschen durch Fürsorge zu guten Leistungen zu motivieren und es möchte mit seinen informierten Geschäftsentscheidungen und seiner Wachstumsstrategie herausragende Kollegen gewinnen und binden, Beziehungen mit Gästen aufbauen und einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Die Tochtergesellschaften des Unternehmens fungieren als Entwickler, Eigentümer, Betreiber, Verwalter, Franchisepartner, Lizenzpartner oder Dienstleister für Hotels, Resorts, Markenresidenzen, Ferienimmobilien und Fitness- und Spa-Einrichtungen, darunter unter den Markennamen Park Hyatt, Miraval, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt, Andaz, Hyatt Centric, The Unbound Collection by Hyatt, Hyatt Place, Hyatt House, Hyatt Ziva , Hyatt Zilara , Hyatt Residence Club und exhale

und Weitere Informationen über Hyatt Hotels Corporation finden Sie unter www.hyatt.com.

Über Kaufman Broad

Kaufman Broad plant, baut und verkauft seit 50 Jahren im Auftrag Dritter Einfamilienhäuser in Gemeinden sowie Wohnungen und Büros.

Kaufman Broad ist aufgrund seiner Größe und Rentabilität sowie der Stärke seiner Marke eine der führenden französischen Immobilienentwicklungs- und Baugesellschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter: realestate.kaufmanbroad.fr

