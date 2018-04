Die Bemessung der Grundsteuer nach Einheitswerten ist verfassungswidrig. Nun muss rasch eine Reform her. Das kann für Mieter und Eigentümer teuer werden.

Es ist eine Ohrfeige für die Politik. An diesem Dienstag verkündet Ferdinand Kirchhof, Vorsitzender des Ersten Senats beim Bundesverfassungsgericht, kurz nach 14 Uhr "im Namen des Volkes", dass die "offensichtlich nicht mehr realitätskonforme Besteuerung von Grundstücken einen klaren Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels 3 Grundgesetz" bildet. Doch es kommt noch schlimmer für die Politik. Die Verfassungsrichter setzen einen strikten Zeitrahmen, innerhalb dessen die Grundsteuer reformiert werden muss. Bis Ende 2019 muss ein Gesetz her, bis 2024 muss es in der Praxis umgesetzt werden. Falls nicht, entfällt die Grundsteuer ersatzlos. So eine Klatsche hat es aus Karlsruhe selten gegeben.

Damit ist klar, dass die Politik die Erhebung der Grundsteuer zügig reformieren muss. Und es droht angesichts der zum Teil dramatischen Wertsteigerungen in den vergangenen 50 Jahren - 1964 wurden zuletzt die Einheitswerte für Immobilien in Westdeutschland ermittelt, im Osten gelten noch die ...

