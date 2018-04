Unterföhring (ots) -



Er ist lustig, selbstironisch, liebenswürdig und unverfroren. In seiner neuen, eigenen Comedy-Latenight geht Faisal Kawusi nicht nur immer wieder an seine Grenzen und darüber hinaus, sondern zeigt außerdem ein abwechslungsreiches Programm.



Neben klassischem Stand-Up, prominenten Studiogästen, Umfragen und versteckten Kamera-Aktionen mischt er sich unter anderem auch unters Volk und überprüft, was Deutschland bewegt. Zu Gast in der ersten Folge: Vanessa Mai.



Zusammen mit dem Schlagerstar spielt Faisal unter anderem »Tattoo raten«. Welches kuriose Tattoo gehört zu welcher Person? Außerdem stellen sich die beiden der Tanz-Challenge »Tanz mit der Mai«! Gemeinsam müssen sie bekannte Tänze präsentieren - aber mit ganz speziellen Hindernissen. Und welche das sind, darüber entscheidet ein Zufallsgenerator. Die Faisal Kawusi Show, sechs Folgen ab Freitag, 13. April 2018, 22.35 Uhr in SAT.1.



