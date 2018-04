Givaudan kann erneut nicht für Begeisterung sorgen

Der Schweizer Symrise-Konkurrent Givaudan (WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932) konnte die Marktteilnehmer mit seinen Umsatzzahlen im ersten Quartal 2018 nicht überzeugen. Trotz eines positiven Gesamtmarktumfelds rutschte die Givaudan-Aktie am Dienstag deutlich ins Minus.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2018 lagen die konzernweiten Erlöse bei 1,31 Mrd. CHF. Ein währungsbereinigtes Plus von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem wurden die 2020er-Ziele beibehalten. Allerdings war dies, genauso wenig wie die jüngsten Quartalszahlen nichts, was Anleger vom Hocker riss. Mit durchschnittlichen Umsatzsteigerungen von 4 bis 5 Prozent bis zum Ende dieses Jahrzehnts soll die Branchenkonkurrenz übertrumpft werden.

