Aktienmärkte steigen nach positiven Äußerungen von Xi Jinping DAX® (DE30 in der xStation 5) nähert sich dem Niveau des letzten Double-Top US-Justizministerium stimmt Übernahme von Monsanto (MON.US) zu, Bayer (BAY.DE) steigt

Zusammenfassung:Über Nacht wurde die erwartete Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gehalten und es gab einige positive Bemerkungen für die Märkte. Es sieht so aus, als sei China nicht an einem Handelskrieg interessiert und würde sich lieber auf das weitere Wachstum und die Ausweitung des Handels konzentrieren. Während der Asien-Sitzung verbesserte sich daher die Stimmung an den Märkten. Der japanische Nikkei (JAP225) schloss 0,64% höher und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) legte 0,83% zu. Die chinesischen Indizes erzielten jedoch die besten Ergebnisse, der Hang Seng (CHNComp) konnte sogar um 2,29% zulegen. Mit Ausnahme des russischen RTS (RUS50) wurde heute fast jeder größere Index aus Europa höher gehandelt. Alle 19 Branchen-Indizes vom STOXX Europe 600 legten bei der Eröffnung zu, wobei der Bergbausektor am besten abschnitt und das Baugewerbe am meisten hinterherhinkt. Kommen wir zur europäischen Politik: Der neue Finanzminister Olaf Scholz ist bekannt für seine freundliche Haltung ...

