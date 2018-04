Berlin (ots) -



Nicht immer ist die "13" eine Unglückszahl: Katharina Jünger, Geschäftsführerin der TeleClinic, hat sie Glück gebracht. Bei der 13. VICTRESS Gala am gestrigen Montag erhielt sie den Vital Award, für den die Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU) Patin steht.



Mit den VICTRESS Awards werden jährlich erfolgreiche Frauen geehrt, die mit ihrem Werdegang, ihrer Geschäftsidee oder sozialem Engagement als Vorbilder überzeugen. In diesem Jahr gab es sechs Kategorien.



Der Victress Vital Award nimmt das Thema Gesundheit in den Fokus: Mit ihm werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die mit innovativen Ideen im Bereich Gesundheit für mehr Lebensqualität sorgen. Genau das macht Katharina Jünger, Geschäftsführerin der TeleClinic GmbH, mit ihrem gleichnamigen Unternehmen. TeleClinic organisiert Gespräche mit Ärzten, in dringenden Fällen innerhalb einer Viertelstunde. Patienten setzen sich dafür zunächst per Smartphone, PC oder Telefon mit einer Krankenschwester in Verbindung, die über die nächsten Schritte entscheidet. Entweder wird ein Telefonat mit einem Arzt vermittelt oder die Empfehlung gegeben, einen Facharzt oder die Notaufnahme einer Klinik aufzusuchen. Aktuell führen 200 Ärztinnen und Ärzte Sprechstunden via Webcam und Telefon durch.



Bei der Preisverleihung sagte Andrea Galle, Vorständin der BKK VBU: "Katharina Jünger hat es mit ihrem Unternehmen TeleClinic verstanden, die Digitalisierung zum Wohle der Menschen einzusetzen. Patienten können sich einfach und schnell fachlichen Rat holen, ohne lange in einem Wartezimmer Platz nehmen zu müssen." Zudem entlaste das Unternehmen auch die Notfallambulanzen, denn oft würden Patienten aus Unwissenheit und Unsicherheit die Rettungsstellen von Krankenhäusern aufsuchen, obwohl kein Notfall vorliege. "Gerade in ländlichen Gebieten kann die Telemedizin zudem einen wertvollen Beitrag zu erstklassiger Versorgung bieten", so Galle weiter. Voraussetzung sei allerdings, dass die angedachte Lockerung des Fernbehandlungsverbots konsequent in Angriff genommen werde.



Die weiteren Finalistinnen in der Kategorie Victress Vital Award waren Christl Lauterbach, Managing Director der Future Shape GmbH und Antonia Amelie Albert, Gründerin des Betreuungs- und Begleitdienstes Careship.



