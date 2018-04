Facebook gerät in Asien zunehmend unter Druck: Aktivisten werfen Mark Zuckerberg vor, autoritäre Regime zu stützen und zu wenig gegen Rassenhass zu tun.

Auf den Facebook-Seiten von Regimegegnern herrschte in Vietnam vergangene Woche Aktivisten zufolge eine erstaunliche Ruhe. Während sechs Menschenrechtler zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, blieben prominente Kritiker der kommunistischen Regierung in dem sozialen Netzwerk offenbar still - und zwar unfreiwillig, wie ein am Dienstag veröffentlichter offener Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg behauptet.

Die Accounts der Kritiker seien während des aufsehenerregenden Prozesses suspendiert worden, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben von mehreren Dutzend Menschenrechtlern und Bürgerjournalisten. Sie werfen Facebook vor, die Arbeit des Regimes zu übernehmen - und Meinungen von Dissidenten zu unterdrücken.

Öffentlich wurden die Anschuldigungen der Aktivisten wenige Stunden vor der Anhörung Zuckerbergs im US-Kongress. Sie zeigen, dass die Probleme von Facebook rund um den Globus weit über die jüngste Datenaffäre hinausgehen.

In Süd- und Südostasien - eine Region, die zu Facebooks am schnellsten wachsenden Märkten zählt - steht der Konzern wegen seiner politischen Rolle unter zunehmendem öffentlichen Druck. In Myanmar und Sri Lanka beschuldigen zivilgesellschaftliche Gruppen das Unternehmen, zu wenig gegen Rassenhass und die Anstachelung zur Gewalt auf seiner Plattform zu tun.

In Kambodscha nutzt mit Hun Sen ein zunehmend autoritärer Machthaber das soziale Netzwerk als Werbebühne. Und in Indien - das Land mit der weltweit größten Zahl an Facebook-Nutzern - denken Wirtschaftsgrößen angesichts der Skandale offen darüber nach, sich von Zuckerbergs Unternehmen zu einer Alternative abzuwenden.

Vereinte Nationen geben Facebook Mitschuld an ethnischer Säuberung

Besonders ernst wurden die Probleme vergangenen Herbst in Myanmar, als hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya nach einer Welle der Gewalt fluchtartig das Land verließen. Ein Bericht der ...

