Liebe Leser,

BASF ist am Montag aus seinem charttechnischen Schneckenhäuschen herausgekrochen und befindet sich wieder auf dem Weg zu höheren Kursen. Der Wert konnte etwa 1 % aufsatteln und sich damit nun sehr deutlich von seinen Zwischentiefs in Höhe von gut 80 Euro lösen. Damit ist der Weg nach oben vorgezeichnet. Konkret: Bei 80,79 Euro findet sich der tiefste Punkt der vergangenen 6 Monate. Dieser wurde am 23. März 2018 erreicht und könnte auch in den kommenden Wochen als Untergrenze ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...