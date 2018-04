Liebe Leser,

Facebook ist am Montag mit einem kleinen Rücksetzer in die neue Woche gestartet. Damit hat die Aktie genau das gemacht, was Kritiker befürchtet hatten. Denn der Wert befindet sich auf dem Weg in die charttechnische Grauzone, da eine wichtige Untergrenze unterboten worden ist. Nun findet der Handel in den USA möglicherweise andere Unterstützungen, sodass die Aussagekraft noch vergleichsweise gering ist. Deshalb wird es nun umso spannender. Im Einzelnen: Die Aktie ist auf weniger ... (Frank Holbaum)

