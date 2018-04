US-Präsident Donald Trump hat eine für diese Woche geplante Südamerika-Reise wegen der Krise in Syrien abgesagt. Er wolle die "amerikanische Antwort auf Syrien" beaufsichtigen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Am Montag hatte Trump dem Regime in Syrien vorgeworfen, einen Giftgas-Anschlag durchgeführt zu haben und eine Entscheidung über mögliche Reaktionen innerhalb von 48 Stunden angekündigt. "That can't be allowed to happen", hatte Trump gesagt. Der Amerika-Gipfel, zu dem Trump eigentlich reisen wollte, findet am 13. und 14. April in Peru statt. Rund 20 Staats- und Regierungschefs werden in Lima zusammenkommen.