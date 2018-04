Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt notieren die Indizes am Dienstagnachmittag weiterhin im Plus. Für eine verbesserte Stimmung bei den Investoren sorgen versöhnliche Signale aus China im Handelsstreit in den USA. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte an einem Wirtschaftsforum Zugeständnisse wie tiefere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt.

"Zumindest für den Moment" nehme die Angst vor einem Handelskrieg ab, kommentierte ein Marktteilnehmer. Gleichzeitig tauchten allerdings auch weitere geopolitische Probleme am Horizont auf, meinte er mit Verweis auf Syrien oder die Sanktionen gegen Russland. Die am Nachmittag publizierten und etwas über den Erwartungen gestiegenen US-Produzentenpreise haben die Kurse nur wenig beeinflusst. Die US-Börsen dürfte gemäss den Index-Futures fester eröffnen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 14.50 Uhr um 0,36% höher auf 8'717,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,20% auf 1'427,15 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) legt um 0,34% auf 10'213,76 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 15 im Plus, 14 im Minus und einer (Partners Group) unverändert.

Weiterhin die deutlichsten Gewinne unter den Bluechips entfallen auf die Titel des Luxusgüterherstellers Richemont (+1,6%). Unterstützung bieten die am Vorabend publizierten ...

