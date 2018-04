Liebe Leser,

die Aktie der Commerzbank konnte am Montag im frühen Handel wieder deutlich zulegen. Dies deutete bereits auf eine stärkere Woche hin, die nun wieder deutliche Gewinne verspricht oder zumindest möglich werden lässt. Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend, bei dem es allerdings wieder Zeichen der Hoffnung gibt. Im Detail: Der Wert hat auf Schlusskursbasis einige Cent zugelegt und notiert auch an diesem Dienstag leicht im Plus. Damit wurden die Voraussetzungen ... (Frank Holbaum)

