Liebe Leser,

Steinhoff hat am Dienstagmittag das geschafft, wovor viele Chartanalysten und technische Analysten seit geraumer Zeit warnen. Wer die Aktie in seinem Depot hat, muss wissen, dass nun der tiefste Punkt aller Zeiten erreicht ist - und dieser noch weiter nach unten geschoben werden dürfte. Von einer abgeschlossenen Bodenbildung kann hier wahrlich nicht gesprochen werden. Im Detail: Die Aktie ist in jeder Hinsicht im Abwärtstrend. Charttechniker sehen allerdings, dass seit Anfang ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...