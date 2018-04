Der Schokoriegel von Nestlé wird in Hamburg aus einer neu entdeckten Kakao-Sorte hergestellt. Zudem wird die Fabrik zum "Smarties-Kompetenzcenter".

Sie ist rosa, cremig - und schmeckt ein bisschen wie Yogurette: Die neu entdeckte Schokoladensorte Ruby kommt erstmals auf den deutschen Markt. Im Hamburger Schokoladenwerk produziert Nestlé erstmals KitKat-Riegel in rosa. Die Innovation ist Teil einer 40 Millionen Euro schweren Investition in das 1929 in Betrieb genommene Werk.

"Ruby wird sich als vierte Schokoladensorte neben der dunklen, der Milchschokolade und der weißen Schokolade fest etablieren. Sie ist die erste echte Innovation seit 80 Jahren", schwärmte Bas Smit. Er ist Manager beim Schweizer Rohschokoladenproduzenten Barry Callebaut, der Nestlé mit dem Rohstoff für die neue Variante beliefert. Zehn Jahre hat sein Konzern geforscht.

Die Schweizer ermitteln gezielt Bäume im Ursprungsland Brasilien, die die rosafarbene Schokolade liefern. Bislang gingen die besonderen Bohnen der Bäume im allgemeinen Kakaomix unter. Jetzt wird ihr Ertrag teuer vermarktet. Dabei zahlt sich auch aus, dass Barry Callebaut verstärkt Kontakte bis hin zu Kleinbauern aufbaut.

Denn bislang gibt es nur begrenzte Mengen. Nestlé beliefert daher zunächst nur Rewe mit der neuen Sorte für 1,49 ...

