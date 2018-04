IRW-PRESS: Nitinat Minerals Corp.: NITINAT initiiert geologisches Arbeitsprogramm für Carscallen

NITINAT INITIIERT GEOLOGISCHES ARBEITSPROGRAMM FÜR CARSCALLEN

09. April 2018-

TSX Venture Exchange: NZZ

Frankfurt: 04U1

Nitinat Minerals gibt bekannt, mit einem Arbeitsprogramm auf der zu 100% firmeneigenen Carscallen Gold-Liegenschaft (auch bekannt als die Lalonde-Allaire Claims) im Norden Ontarios begonnen zu haben. Die Carscallen Gold-Liegenschaft befindet sich 25 km westlich der Stadt Timmins und 7 km nördlich der Timmins Mine von Lakeshore Gold, die 2014 insgesamt 185.600 Unzen produzierte.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43025/press_relea se_20180407_NZZ_jag_proposal Deutsch.001.jpeg

Vertragsstruktur

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass bereits am 6. April 2018 mit den derzeitigen Eigentümern des "43 Claim Blocks" ein Earn-In-Arrangement zum Erwerb von 100% der Rechte geschlossen wurde. Die Bedingungen lauten wie folgt:

1. C$ 15.000 und 400.000 Aktien bei Unterzeichnung.

2. C$ 20.000 und 200.000 im zweiten Explorationsjahr.

3. C$ 30.000 und 400.000 Aktien im dritten Explorationsjahr.

4. Eine 2%ige NSR mit einer 1%igen Rückkaufoption für C$ 1.000.000.

Geologisches Arbeitsprogramm

Historische Informationen deuten auf mafische bis mittlere vulkanische Gesteinsvorkommen hin, mit einer stratigraphischen Ausrichtung gen Nordwest bis Südost. Die Liegenschaft war Ziel historischer Goldexploration und -anlagen. Das geologische Merkmal liegt auf einer Breite von etwa 200 Metern und einer Streichlänge von etwa 2 Kilometern als exponierte Fläche an oder nahe der Oberfläche.

Laut Berichterstattung fand in südöstlicher Ausrichtung des Streichs früher Kleinbergbau statt. Die ungefähre Schachtposition (insgesamt drei) befindet sich innerhalb und entlang des gleichen Streichens wie die mafische Einheit. Obwohl Spuren von Kleinbergbau und die Überreste der Schächte auf dem Grundstück zu finden sind, ist das Ausmaß der Abbautätigkeit unbekannt.

Das Unternehmen hat ein Explorationsprogramm mit folgenden Aktivitäten gestartet:

1. Kappen von Zugangsleitungen (siehe Abbildung oben), die sich über die gesamte Fläche des Grundstücks und speziell des Zielgebiets erstrecken. Insgesamt werden 23 Kilometer Leitungen gekappt.

2. Geomagnetische Vermessungen werden im Abstand von 12,5 m und im Linienabstand von 100 m durchgeführt.

3. Zudem wird auf dem Grundstück eine induzierte Polarisation (IP) mit einem Pol-Dipol-Elektrodenfeld und einem Dipolabstand von 50 Metern durchgeführt.

4. Die Gesamtkosten des Programms werden auf C$ 60.000 geschätzt.

Das Programm startet umgehend, erste Ergebnisse werden Mitte Juni erwartet.

"Nach diesem kurzen, kostengünstigen Programm sollte das Unternehmen in der Lage sein, Bohrziele zu identifizieren", erklärt Herb Brugh, Präsident des Konzerns, "auf deren Basis werden wir ein alle Liegenschaften umfassendes, umfangreiches Bohrprogramm initiieren, um den Shareholder-Value zu maximieren. Unser Hauptziel besteht darin, einen ökonomischen Erzkörper ähnlich dem von Lakeshore (Tahoe) zu finden."

Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens:

Herb Brugh, Präsident und Direktor

Tel: 416.216.216.0964

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (analog der Definition dieses Begriffes in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und geltender kanadischer Wertpapiergesetzgebung. Im Allgemeinen sind diese zukunftsbezogenen Aussagen identifizierbar durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "geplant", "erwartet", "prognostiziert", "antizipiert" oder "wird nicht erwartet", "wird vorhergesehen", "vorauskalkuliert", "planmäßig", "geschätzt", "veranschlagt", oder Variationen solcher und ähnlicher Wörter und Ausdrücke. Ebenso durch die Angabe, bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "dürften", "können", "könnten", "würden", "könnten möglicherweise" oder "werden voraussichtlich" "auftreten" oder "zustande kommen". Nitinat unterliegt erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in dieser Pressemeldung enthaltenden, zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder implizit prognostizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Nitinat kann Investoren nicht garantieren, dass tatsächliche Ergebnisse mit diesen zukunftsbezogenen Aussagen übereinstimmen werden. Nitinat hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an tatsächliche Ereignisse oder neue Umstände anzupassen.

