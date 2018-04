Von Dominic Chopping

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fast-Food-Kette McDonald's will in den kommenden zehn Jahren 200 neue Restaurants in den nordischen Ländern Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland eröffnen. Damit will der US-Konzern in der Region 50 Millionen neue Kunden gewinnen und die Zahl seiner Gäste von derzeit rund 150 Millionen auf 200 Millionen pro Jahr steigern. Im Zuge der Neueröffnungen würden 5.000 neue Stellen geschaffen, teilte die McDonald's Corp mit. Das Marktwachstum in allen vier Ländern sei gesund, und der Konzern sehe großes Wachstumspotenzial.

Zeitgleich sollen bestehen Restaurants modernisiert werden. Künftig soll es unter anderem auch Bedienung am Tisch geben. In Schweden sollen im Frühjahr mit einem Lieferservice begonnen werden.

McDonald's hat in Nordeuropa zurzeit rund 430 Restaurants und beschäftigt 20.000 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr setzte der Konzern in der Region 1,2 Milliarden Euro um.

