Der russische Markt wurde durch die US-Sanktionen gegen Russland geradezu in die Tiefe gerissen. Nach Ansicht des Marktexperten Chris Zwermann von Zwermann Financial zeigt dies einen Vorgeschmack auf die möglichen Auswirkungen von Handelskriegen. Beim drohenden Handelskonflikt zwischen China und den USA gab es aber immerhin Entspannungssignale. Was dies seiner Einschätzung nach für den DAX bedeutet, wie die US-Märkte laufen und was es mit der Korrelation von Dow Jones und Bitcoin auf sich hat, erfahren Sie in der vollständigen Sendung.