Zu Wochenbeginn ist der Dow Jones mit Zugewinnen von 0,2 Prozent aus dem Handel gegangen. Nachdem der chinesische Präsident nun sanfte Worte im Handelskonflikt angeschlagen hat und Zollsenkungen in Aussicht stellte, wird der Dow heute deutlich im Plus erwartet. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.