Wolfgang Schäfer-Klug bleibt Betriebsratsvorsitzender am Opel-Stammsitz Rüsselsheim. Der 56 Jahre alte IG-Metaller wurde bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag einstimmig wiedergewählt, wie das Betriebsratsbüro mitteilte. Auch der bisherige Stellvertreter Uwe Baum wurde bestätigt.

Schäfer-Klug steht seit 2012 an der Spitze der betrieblichen Arbeitnehmervertretung und ist als Gesamtbetriebsratschef wichtiger Verhandlungspartner für den neuen Opel-Eigner PSA , der das Unternehmen zurück in die Gewinnzone bringen will.

Die IG Metall hatte bei den Wahlen am Opel-Stammsitz ihr bestes Wahlergebnis seit 1945 erreicht. Die Gewerkschaft erhielt 87,3 Prozent der gültigen Stimmen und stellt 37 der 41 Betriebsratsmitglieder. Die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) sowie die Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger (AUB) verloren jeweils einen Sitz und stellen jeweils zwei Vertreter./ceb/DP/she

