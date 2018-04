Vorsichtig pirscht sich der Automobilkonzern an einen entscheidenden Personalwechsel heran. Heute wurde "ad hoc" vom Konzern gemeldet: Man erwäge eine "Weiterentwicklung der Führungsstruktur ... dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören." Der Ausgang von Gesprächen, die der Aufsichtsratsvorsitzende zurzeit führe, sei offen.



Laut Informationen des Handelsblatts ist die Auswechslung von Matthias Müller (64), der den VW-Konzern seit September 2015 leitet, aber schon fast in trockenen Tüchern. Müllers Nachfolger auf dem Chefsessel würde Herbert Diess, der bisherige VW-Markenchef. Eine Entscheidung könnte schon auf einem Treffen des Aufsichtsrats am Freitag fallen.



An der Börse kamen die Hinweise auf einen personellen Neubeginn gut an, die VW-Vorzüge verteuern sich am Nachmittag um rund 4,4 Prozent.



Helmut Gellermann / Bernecker Tagesdienst