Liebe Trader,

Übergeordnet hat sich die Facebook Aktie seit Mitte 2013 in einem Aufwärtstrend befunden, welcher, nach einer länger anhaltenden Seitwärtsbewegung, im März 2018 das erste mal zur Unterseite verlassen wurde. Betrachtet man die letzte Woche des Kursverlaufs, kann man aus Charttechnischer Sicht die Formation eines Dreiecks erkennen. Diese sind meist, aber nicht immer, weiterführende Trendbestätigungen. Auch aus Medialer Sicht steht Facebook unter Druck: Es wird von 87 Millionen betroffenen Menschen des Datenskandals gesprochen. Zeitgleich wird heute oder Morgen eine sieben seitige Entschuldigung von Zuckerberg selber vorgetragen - es bleibt also per Tagesschlusskurs abzuwarten was passiert und Anleger sollten sich auf starke Kursschwankungen einstellen!

Long/Short-Chance:

Es herrscht eine Handelschance auf Käufer- und Verkäufer Seite. Sollte der Wert zur Oberseite aus dem Dreieck herausbrechen, können Kursziele bei den beiden EMAs im Bereich von vorerst 170,00 Euro angesetzt werden. Darüber hinaus wäre der weitere Schritt bei dem nächsten Widerstand um 186,10 Euro. Das Gegenszenario würde bei Verlassen des Dreiecks zur Unterseite dargestellt werden und lässt zunächst Kursziele noch unterhalb von 149,02 annehmbar werden. Sollte die Facebook Aktie unter dieses Niveau absinken, könnten weitere Kursverluste bis auf den nächst größeren Support um 133,00 Euro erreicht werden. ________________________________________________________________________

Widerstände: 195,32 / 186,10 / 162,85 Euro

Unterstützungen: 167,18 / 149,02 Euro

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Facebook; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 157,93 Euro; 15:28 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

