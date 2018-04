Wien - Der Newsflow zum Handelskonflikt USA-China und somit die Stimmungslage ändert sich beinahe stündlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zuletzt habe China mit Marktöffnungsangeboten aufhorchen lassen, was für Entspannung gesorgt habe. Gemessen an der wechselhaften Meldungslage habe sich EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) wenig volatil entwickelt.

