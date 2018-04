Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, hat davor gewarnt, bei der Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes die "Fehler" der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) aus den 1990er Jahren zu wiederholen. Das von Union und SPD vereinbarte Programm zur Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit solle Menschen zugute kommen, die etwa wegen Alters oder mangelnder Berufskenntnisse keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten. Ihnen solle Teilhabe ermöglicht werden. ABM für alle dürfe es nicht wieder geben, mahnte Scheele am Dienstag in Schwerin auf einer Fachtagung der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. Die große Koalition hatte sich darauf verständigt, vier Milliarden Euro zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bereitzustellen. Laut Statistik ist jeder dritte Arbeitslose in Deutschland länger als ein Jahr auf Jobsuche./fp/DP/she

