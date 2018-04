Die Russlandsanktionen werden sich auf Gruppenebene nur minimal auf das Geschäft der Raiffeisenbank International (RBI) auswirken, betont die RBI am Dienstag gegenüber APA in einer schriftlichen Stellungnahme. "Von den jüngsten US-Sanktionen sind nur rund 0,1 Prozent der Bilanzsumme der RBI-Gruppe betroffen", so die RBI.Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...