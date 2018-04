Der türkische Präsident Erdogan ruft "seine Bürger" in ganz Europa dazu auf, mehr Einfluss auf die Politik zu nehmen. Gemeint sind nicht nur Türken.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat türkischstämmige Bürger in EU-Staaten aufgefordert, ihren politischen Einfluss auszuweiten. "Übernehmt persönlich Aufgaben in politischen Parteien und politischen Mechanismen", sagte Erdogan am Dienstag in einem Appell "an meine Bürger in Europa".

Vor Abgeordneten seiner AKP in Ankara erinnerte Erdogan daran, dass bei dem Verfassungsreferendum vor einem Jahr mehr als 60 Prozent der Türken in Deutschland für das von ihm angestrebte Präsidialsystem gestimmt hätten. "Das bedeutet, dass es dort eine Macht gibt. Diese Macht muss auch in der dortigen Politik wirksam sein."

Ziel müsse sein, den Einfluss von Organisationen wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder der linksextremen DHKP-C in Europa zurückzudrängen. "Überlasst die dortige Politik nicht der PKK. Überlasst die dortige Politik ...

