Liebe Leser,

Geely ist am Montag mit einem massiven Sprung nach oben in den Tag gestartet. Das Unternehmen konnte einen Aufschlag von mehr als 4% für sich verbuchen. Dies schob die Kurse in Richtung 2,50 Euro, womit sich der charttechnische Trend wieder nach oben bewegt, so die allgemeine Auffassung. Der positive Eindruck bestätigt sich auch an diesem Dienstag, an dem die Aktie bis in den Nachmittag hinein knapp 4 % zulegt und dabei auch die 2,50-Euro-Marke überwinden kann. Konkret: Der ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...