Liebe Leser,

Alibaba ist eine in Deutschland nicht allzu bekannte Aktie. Dennoch mehren sich die Anzeichen dafür, dass es in den kommenden Sitzungen für den Wert wieder deutlich nach oben gehen könnte. Chartanalysten verweisen vor allem auf den Umstand, dass die Aktie bei knapp 140 Euro nun eine Untergrenze aus dem vorhergehenden Seitwärtstrend überwinden kann. Am Montag konnte sich der Wert bereits in eine gute Position bringen und an diesem Dienstag scheint der Anstieg zu gelingen. Die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...