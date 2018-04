Swissport muss den milliardenschweren Gang an die Schweizer Börse SIX abblasen. Die Tochter des chinesischen Mischkonzerns HNA gibt den Marktbedingungen die Schuld.

Ein zweiter milliardenschwerer Börsengang an der Schweizer SIX ist geplatzt. Der Flugzeugabfertiger Swissport sagte am Dienstag das für das zweite Quartal 2018 geplante Börsenlisting ab. Swissport schiebe die Transaktion wegen der derzeitigen Marktbedingungen auf, teilte die Tochter des hochverschuldeten chinesischen Konglomerats HNA am Dienstag mit.

Bereits Ende März hatte HNA den Börsengang der Bordverpflegungsfirma Gategroup praktisch in letzter Minute abgeblasen. Angesichts der Marktturbulenzen hatte sich die angepeilte Bewertung des Weltmarktführers ...

