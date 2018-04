Der Überschuss wächst und wächst - Ende März verzeichnet er einen neuen Höchststand. In dem Monat nahmen die Übertragungsnetzbetreiber erneut über 450 Millionen Euro ein, als sie an die Betreiber von Photovoltaik-, Windkraft- und Biomasseanlagen auszahlen mussten.Bis Ende März stieg der Überschuss auf dem EEG-Konto auf genau 5.360.918.400,98 Euro. Im dritten Monat des Jahres lagen die Einnahmen der Übertragungsnetzbetreiber dabei um gut 451 Millionen Euro über den Ausgaben, wie sie am Dienstag veröffentlichte. In den ersten beiden Monaten des Jahres lag das Plus demnach sogar bei jeweils knapp ...

